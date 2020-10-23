В Москве гражданин Таджикистана пытался убить себя, вонзив гвоздь в сердце

CentralAsia (TJ) - 21 октября в Москве 40-летний гражданин Таджикистана попытался совершить самоубийство в здании полиции по району "Черемушки".

Как сообщает телеканал «360», мужчина сперва грозился убить себя отверткой у входа в столовой. Подоспевшие полицейские отняли у него отвертку и отвезли в полицию.

Там мужчина продолжил попытки самоубийства. «Либо я сам себя убью, либо это сделают они», — говорил он и бился головой об стену, сообщает издание.

Полицейские вызвали задержанному бригаду психиатрической и медицинской помощи, которым мужчину без наручников передали для осмотра. Он попросился в туалет, куда отправился с сопровождающим. Но после выхода из туалета он резко упал на пол. На теле у него была обнаружена колотая рана — из груди торчал гвоздь.

Пострадавшего экстренно доставили в ГКБ им. С. П. Боткина и госпитализировали с диагнозом «колотая рана левой половины грудной клетки, проникающая в плевральную полость, ранение верхней доли легкого, инородное тело грудной клетки, левосторонний минимальный гемоторакс».

В каком состоянии сейчас находится мужчина — неизвестно.





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