Вице-премьер Узбекистана протестировал велодорожки в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов протестировал новые велодорожки столицы.

В течение дня рабочая группа под руководством Азиза Абдухакимова провела исследования в Мирзо-Улугбекском, Мирабадском и Сергелийском районах столицы.

Были исследованы велосипедные дорожки, спортивные площадки, спортивные школы, территория вокруг новых домов, строящихся в Сергелийском районе, сообщили в Госкомтуризма.

По словам Азиза Абдухакимова, велосипедная дорожка на улице Шахрисабз будет сдана в эксплуатацию в ближайшие 10 дней. На этих дорожках есть разметка для безопасного передвижения незрячих людей. «Если мы лично не протестируем эти дорожки, то работа по популяризации массового спорта и здорового образа жизни не ускорится», - сказал заместитель премьер-министра.

Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов рассказал о строительстве велосипедных дорожек в столице: «Велодорожка на улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе готова, общая площадь велодорожки составляет 5 километров. Велосипедная дорожка строится на улице Фаргона йўли, общей площадью -14 км, по 7 км с каждой стороны. Кроме того, вдоль реки построены велосипедные дорожки общей площадью 10 км. Словом, в этом году 20 км будут превращены в велосипедные дорожки, а в следующем году не менее 25 км будут преобразованы в велосипедные дорожки”.

Заместитель премьер-министра отметил что, инспекционные работы, начатые 22 октября будут продолжены в других районах города.