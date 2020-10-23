В Европе определить коронавирус у людей намерены предоставить собакам

Псы Вало (слева) и И-ти, обученные распознавать коронавирус по запаху, в аэропорту финского города Вантаа // Deutsche Welle

CentralAsia (CA) - Пес-спасатель Косси, работающий в аэропорту Хельсинки в Финляндии, может всего за несколько секунд достоверно определить, заражен ли тот ли иной пассажир коронавирусом, передает Deutsche Welle.

Если бы задачу по выявлению инфицированных предоставили Косси и другим собакам, то десятки и сотни заражений могли бы быть выявлены за минимальное время, с минимальными затратами и без причинения обследуемым того дискомфорта, на который жалуются многие, сдающие ПЦР-тест, отмечает телеканал.

Понюхав платок, который носили на шее или запястье, собака может определить, был ли его владелец заражен коронавирусом уже за пять дней до того, как у него проявились симптомы, которые потребовали бы изоляции пациента.

«Собака могла бы легко спасти так много жизней!», - говорит исследователь в области ветеринарной медицины Хельсинкского университета Анна Хильм-Бьёркман. По ее словам, точность тестов, которые они проводили с собаками в этой области, достигает почти ста процентов.

В самом начале пандемии в Европе именно Хильм-Бьеркман предложила дать шанс Косси — псу с большим талантом в определении заболеваний применить свои навыки по выявлению грибков, постельных клопов и раковых опухолей для поиска людей, в организме которых живет неизвестный доселе вирус. «Всего через семь минут он понял, что должен теперь искать», - вспоминает она.

Сюзанна Паавилайнен - глава фонда Wise Nose, восемь лет назад забравшая Косси из приюта для животных в Испании, начала учить его и других собак определять коронавирус по запаху. Среди отобранных ею для этой цели питомцев оказалась Миина, занимавшаяся ранее определением по запаху уровня сахара в крови одной молодой пациентки, и еще две собаки, также работавшие в области выявления болезней по запаху. Всего на первом этапе проекта для определения коронавируса в фонде Wise Nose собираются подготовить 15 собак.

Чтобы приступить к работе, исследователям было необходимо получить на нее разрешение и найти финансирование. Заместитель мэра города Вантаа Тимо Аронкито, который, кроме прочего, отвечает за безопасность аэропорта, сразу же понял преимущества нового подхода.

Тем не менее возможности по финансированию четырехмесячного пилотного проекта, целью которого было выявить, является ли определение коронавируса собакой столь же точным, как и ПЦР-тестирование, ограничивались суммой в 390 тысяч долларов. При этом каждого, у кого собака находила вирус, просили пройти и медицинское тестирование для подтверждения диагноза.

Пока правительство Финляндии не заявляло о том, что готово принять на себя руководство программой, несмотря на огромный резонанс в прессе и интерес к ней за рубежом, подчеркивают Анна Хильм-Бьёркман и Сюзанна Паавилайнен. По словам Хильм-Бьёркман, если бы правительство поверило в ее программу, она и ее коллеги могли бы обучить сотни собак и приставить по одной из них ко входу в каждый концертный зал, на каждый стадион или в дом престарелых. Но для этого необходимо изменить парадигму мышления, как у профессиональных медиков, так и в обществе, добавляет она.

Подобная ситуация складывается не только в Финляндии. Немецкие ученые также сообщают о многообещающих результатах исследования способности собак определять COVID-19, однако на практике здесь эти животные пока не используются.

Немецкий эксперт согласен с мнением Хильм-Бьёркман о том, что в сознании врачей существуют предрассудки о том, что собаки не могут справиться с подобной работой. При этом он разделяет веру своей финской коллеги в огромный потенциал проекта.