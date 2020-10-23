На перевале «Камчик» идёт снег

- Узбекистан, общество
- 12:23, 23 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на перевале "Камчик", соединяющим три области Ферганской долины с остальной частью республики, идёт снег.
МЧС призывает всех передвигающихся по этому маршруту водителей соблюдать меры предосторожности.
Перевал Камчик является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана – Ферганскую долину с остальной территорией республики.
За сутки через перевал "Камчик" проходит более 21 тысяч автомашин. До пандемии, параллельно по перевалу проходило регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош (Кыргызстан). Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.