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  23 октября 2020
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Саммит глав стран Центральной Азии из-за коронавируса перенесён на следующий год

CentralAsia (UZ) -  Очередная 3-я консультативная встреча президентов республик Центральной Азии, которая должна была состояться в текущем году в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год и скорее всего состоится в Туркмении. Об этом 22 октября заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусом и сохраняющейся неопределенности со сроками преодоления этой пандемии до конца этого года вряд ли удастся провести очередную, третью консультативную встречу", - сказал Камилов. По его словам, Туркменистан предложил провести у себя третью встречу в 2021 году.

"Мы, будучи сопредседателем консультативного совета, полностью поддерживаем данное предложение Туркменистана и надеемся провести следующий центральноазиатский консультативный саммит с широкой и содержательной программой", - сообщил Камилов. По его мнению, после встречи в Туркмении очередной саммит можно будет провести в Бишкеке.

Предложение проводить консультативные встречи глав государств Центральной Азии выдвинул в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая - в ноябре 2019 года в Ташкенте, где был принят регламент их проведения - один раз в год, третью встречу планировалось провести в Бишкеке.

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