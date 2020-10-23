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  23 октября 2020
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В мире 67% от населения планеты пользуются мобильными телефонами

CentralAsia (CA) -  Специалисты международного агентства We Are Social подсчитали, что ежемесячная аудитория соцсетей выросла до четырех миллиардов пользователей, а это значит, что интернет-профиль есть у 53% населения Земли. Об этом говорится в опубликованном в октябрьском отчете Digital2020.

Согласно исследованию, только за последний год к социальным сетям примкнули 450 миллионов человек.

«В будущем к Facebook, Twitter будут присоединяться еще по два млн новых пользователей каждый день, а это примерно по 14 человек в секунду», - предполагают авторы исследования.

Скорость роста числа пользователей соцсетей в We Are Social называют феноменальной.

Быстрее всего разрастался Instagram: за последние три месяца его аудитория пополнилась 76-ю миллионами новых пользователей. Но по общему количеству пользователей соцсеть все еще проигрывает Facebook, Youtube и некоторым другим платформам, — отметили в We Are Social.

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