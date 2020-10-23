На севере Таджикистана из-за коронавируса закрылись развлекательные центры

CentralAsia (TJ) - В Худжанде из-за коронавируса массово закрывают развлекательные центры. Власти города заявили, что в этих заведений не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Это использование средств индивидуальной защиты и обеспечение дистанции между посетителями.

«Владельцы развлекательных центров, несмотря на разъяснительные работы, не выполнили рекомендации городского штаба по противодействию коронавирусу», говорится в опубликованном 23 октября сообщении пресс-службы мэрии Худжанда.

Реакция владельцев развлекательных центров на решение властей пока недоступна.

С пятницы закрыты развлекательные центры "Хваканта", "Опера", "Амнезия", "Парламент", "Шоми Сугд", "Очил", "Ёсуман" и "Барбарос". Контроль за выполнением решения мэрии будет осуществлять городской отдел милиции. Власти отмечают, что развлекательные центры могут возобновить работу только после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе при обеспечении соблюдения санитарных норм.

Ситуация с коронавирусом в Согдийской области, особенно в Худжанде, остаются сложной, утверждают специалисты. На днях мэр Худжанда Маруф Мухаммадзода потребовал от местных чиновников усилить наблюдение за соблюдением норм защиты в пандемию. Власти решили взять под особый контроль все праздничные мероприятия, в особенности свадьбы. Сообщается, что почти половина всех людей, больных коронавирусом, инфицировались именно на свадебных мероприятиях.

"Если люди не соблюдают правила, нам придется запретить свадьбы. Давая разрешение на проведение мероприятия, в обязательном порядке нужно получить от организаторов заявление, что они обязуются соблюдать санитарные требования", - подчеркнул Мухаммадзода.

По официальным данным, с начала пандемии в Худжанде зарегистрировано 4650 случаев инфицирования COVID-19. На днях глава Согдийской области освободил от своих должностей двух высокопоставленных работников сферы здравоохранения. Причина увольнения – не сообщается.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает о стабильном ежесуточном приросте инфицированных COVID-19 в пределах 40 человек. По состоянию на вечер 22 октября, число инфицированных в стране составляет 10 тыс. 653 человека, выздоровели 9 тыс. 724 человек, скончались 81 человек. Однако информация, публикуемая в социальных сетях родственниками и близкими умерших от COVID-19, показывает совершенно другую картину и подвергает сомнению официальные данные.

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