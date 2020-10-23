В России зафиксирован самый высокий прирост зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Этот показатель является самым высоким с начала пандемии в стране.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 807 (27,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 56,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 546 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 338 тыс. 798 человек.