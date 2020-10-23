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  23 октября 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались 283 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 283 человека, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 62 и Санкт-Петербурге – 32.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 25 525 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 480 646 человек, из них выздоровел 1 119 251 человек, под медицинским наблюдением остаются 338 798 пациентов.

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