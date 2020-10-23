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  23 октября 2020
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Главный телохранитель Мирзиёева назначен заместителем председателя Совета безопасности

CentralAsia (UZ) -  Главный телохранитель президента Мирзиёева, председатель Государственной службы безопасности Баходир Ташматов назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам развития вооруженных сил.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

В марте этого года Баходир Тошматов возглавил Службу государственной безопасности президента. В 2017-2020 годах занимал должность командующего Национальной гвардией.

Баходир Тошматов, родившийся в 1964 году, занимал должности заместителя министра и первого заместителя министра обороны с 2008 по 2011 год, а с 2011 по 2013 год - секретаря Совета национальной безопасности при президенте Узбекистана.

В сентябре 2013 года президент Ислам Каримов назначил Виктора Махмудова, бывшего заместителя министра обороны, секретарем Совета национальной безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности Баходир Тошматов назначен первым заместителем министра обороны. До 2017 года он занимал пост первого заместителя министра обороны.

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