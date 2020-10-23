Фото — В Дубае открылся самый большой в мире фонтан
- Азия и мир, общество
- 14:21, 23 октября 2020
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CentralAsia (CA) - На острове Пальма Джумейра в Дубае, ОАЭ построили крупнейший в мире фонтан, сообщает Reuters.
Открытие фонтана прошло вчера, 22 октября.
По словам Гейла Сангстера, директора компании-разработчика, площадь фонтана составляет более 1300 квадратных метров, высота струи фонтана достигает 105 метров.
Фонтан «Пальма» был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший фонтан в мире. До этого этот титул принадлежал фонтану «Лунная радуга Банпо» в Южной Корее.
Единственный в Дубае разноцветный фонтан, украшенный более чем 3000 светодиодными фонарями, будет открыт для посетителей круглый год.