Фото — В Дубае открылся самый большой в мире фонтан

CentralAsia (CA) - На острове Пальма Джумейра в Дубае, ОАЭ построили крупнейший в мире фонтан, сообщает Reuters.

Открытие фонтана прошло вчера, 22 октября.

По словам Гейла Сангстера, директора компании-разработчика, площадь фонтана составляет более 1300 квадратных метров, высота струи фонтана достигает 105 метров.



Фонтан «Пальма» был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший фонтан в мире. До этого этот титул принадлежал фонтану «Лунная радуга Банпо» в Южной Корее.

Единственный в Дубае разноцветный фонтан, украшенный более чем 3000 светодиодными фонарями, будет открыт для посетителей круглый год.