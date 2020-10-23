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  23 октября 2020
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В Туркменистане застряли более сотни эмигрантов в Казахстан

CentralAsia (TM) -  Из-за закрытия границ в связи с COVID-19 Туркменистан не могут покинуть 100-150 человек, которые планировали эмигрировать в Казахстан и уже полностью подготовились к переезду. Об этом 22 октября сообщило радио «Азатлык».

Переселенцы, с которыми побеседовали журналисты, перед эпидемией успели сняться в Туркменистане с регистрационного учета и продать жилье. Некоторые из них сейчас живут у родственников, другие снимают квартиры. Одна из семей осталась без вещей – они были отправлены в Казахстан грузовым рейсом. Некоторые семьи разделены: кто-то успел уехать, а кто-то нет.

Несостоявшиеся эмигранты не могут устроиться на работу в Туркменистане, потому что уже сняты с регистрационного учета. Им приходится тратить на еду и аренду жилья те деньги, на которые они планировали обустроиться в Казахстане. Также эти люди из-за снятия с регистрации не могут получать медицинскую помощь.

В миграционной службе Туркменистана говорят переселенцам, что для их выезда все готово. Но казахстанская сторона не отвечает эмигрантам на запросы касательно въезда. При этом те семьи, которые живут в регионах, не могут даже приехать в Ашхабад и обратиться в посольство Казахстана. Движение между регионами Туркменистана из-за коронавируса ограничено, единственным способом добраться до столицы являются авиарейсы, стоимость билетов на которые неофициально завышается в 15-17 раз, достигая 1500 манатов ($65).

В посольстве Казахстана в Туркменистане сказали, что в курсе проблемы и проводят работу по ее решению. А официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что дело не только в эпидемии. «До пандемии многие застряли. С самого начала года некоторые вопросы не решаются», — заявил он.

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