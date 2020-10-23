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  23 октября 2020
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Три автобуса отправились из Узбекистана в Россию для вывоза соотечественников

CentralAsia (UZ) -  Три автобуса отправились в Россию для вывоза граждан, желающих вернуться в Узбекистан, сообщила пресс-служба Минтранса.

Автобусы, организованные компанией «Узавтотранс» Министерства транспорта, выехали 22 октября в Екатеринбург.

По плану автобусы прибудут в пункт назначения сегодня вечером. Всего специальным автобусным сообщением в Узбекистан доставят 150 граждан из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Специальные автобусные перевозки осуществляются в строгом соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями, установленными Казахстаном и Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что почти 10 тысяч узбекистанцев будут возвращены на родину спецпоездами, организованными для вывоза граждан Узбекистана из России, и которые отправятся из города Волжский Волгоградской области в конце октября - начале ноября.

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