Три автобуса отправились из Узбекистана в Россию для вывоза соотечественников

- Узбекистан, общество
- 14:30, 23 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Три автобуса отправились в Россию для вывоза граждан, желающих вернуться в Узбекистан, сообщила пресс-служба Минтранса.
Автобусы, организованные компанией «Узавтотранс» Министерства транспорта, выехали 22 октября в Екатеринбург.
По плану автобусы прибудут в пункт назначения сегодня вечером. Всего специальным автобусным сообщением в Узбекистан доставят 150 граждан из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.
Специальные автобусные перевозки осуществляются в строгом соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями, установленными Казахстаном и Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что почти 10 тысяч узбекистанцев будут возвращены на родину спецпоездами, организованными для вывоза граждан Узбекистана из России, и которые отправятся из города Волжский Волгоградской области в конце октября - начале ноября.