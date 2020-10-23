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  23 октября 2020
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Производство автомобилей в Узбекистане выросло на 17%

CentralAsia (UZ) -  За прошедшие 9 месяцев в Узбекистане произвели 217 771 автомобилей, что на 31 339 больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Госкомстат.

По данным ведомства, самой популярной выпускаемой моделью оказалась Chevrolet Cobalt – 59,2 тыс. На втором месте расположилась Daewoo Nexia-T250 – 52,6 тыс. и Chevrolet Lacetti Gentra – 39,9 тыс.

Производство автомобилей Chevrolet Spark составило 19 980 ед. (+29,9%), Daewoo Labo – 6 529 ед. (+16,5%).

Объем производства грузовых автомобилей вырос на 27,1%. Всего за январь-сентябрь в Узбекистане выпустили 2,9 тыс. машин. Производство автобусов снизилось на 61,2%. В этот период было выпущено 519 автобусов.

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