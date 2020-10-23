Посол Японии завершает дипмиссию в Туркменистане

CentralAsia (TM) - 22 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил посол Японии Кацумата Такахико, его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе встречи посол сообщил о том, что отбывает из Ашхабада в связи с завершением срока своего пребывания в должности, на которой он находился с августа 2016 года, сообщает "Туркменпортал".

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, нефтехимии, проектирования и строительства крупных промышленных объектов, углубления взаимодействия по линии парламента и международных организаций.