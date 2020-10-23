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  23 октября 2020
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Правозащитные организации потребовали Туркменистан освободить юриста, приговоренного к шести годам

CentralAsia (TM) -  Десять правозащитных организаций опубликовали заявление с требованием немедленно освободить юриста из Балканабада Пыгамбергельды Аллабердыева, приговоренного к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает turkmen.news.

Помимо Human Rights Watch, заявление подписали Центр развития демократии и прав человека, Туркменский Хельсинский фонд за права человека, Туркменская инициатива за права человека, Болгарский Хельсинский комитет, Норвежский Хельсинский комитет, центр «Мемориал», Демократический гражданский союз Туркменистана, Crude Accountability и Freedom Files.

«Судебный процесс и обвинения против Аллабердыева, а также сопутствующие обстоятельства явно указывают на то, что дело носит политический характер», — заявила замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер.

Аллабердыев был задержан 5 сентября, когда выходил из магазина вместе со своим знакомым. Сначала к нему подошел некий мужчина и затеял драку. На место прибыли полицейские и задержали юриста. Вскоре появилась информация о том, что Аллабердыева собираются перевезти в Ашхабад и вменить ему обвинения, связанные с его активностью в оппозиционных чатах. Но после того, как эти сведения были опубликованы независимыми СМИ, юриста оставили в СИЗО Балканабада.

Адвокат, нанятый родственниками Аллабердыева сразу после задержания, ушел на больничный после разговора со следователем. Ни один другой адвокат в Балканабаде не согласился защищать обвиняемого. Суд состоялся 29 сентября в здании СИЗО, родственников и друзей юриста туда не пустили. Присутствовал ли на процессе адвокат по назначению, осталось неизвестным. Лишь на следующий день родственники смогли узнать, что Аллабердыеву дали шесть лет по статье «Хулиганство».

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