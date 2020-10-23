Москва с удовлетворением отмечает, что обстановка в Кыргызстане входит в спокойное русло, - Лавров

- Азия и мир, общество
- 15:57, 23 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Москва с удовлетворением отмечает, что обстановка в Кыргызстане входит в спокойное русло, заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.
«Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло», - цитирует Лаврова РИА Новости.
«Надеемся на то, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», - добавил он.
Он сообщил, что на переговорах будут обсуждаться планы по дальнейшему углублению союзничества, стратегического партнёрства двух стран во всех областях.
Для встречи с Лавровым и руководителями других государственных органов России Казакбаев прибыл в Россию 22 октября.