Москва с удовлетворением отмечает, что обстановка в Кыргызстане входит в спокойное русло, - Лавров

CentralAsia (CA) - Москва с удовлетворением отмечает, что обстановка в Кыргызстане входит в спокойное русло, заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

«Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло», - цитирует Лаврова РИА Новости.



«Надеемся на то, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», - добавил он.



Он сообщил, что на переговорах будут обсуждаться планы по дальнейшему углублению союзничества, стратегического партнёрства двух стран во всех областях.



Для встречи с Лавровым и руководителями других государственных органов России Казакбаев прибыл в Россию 22 октября.