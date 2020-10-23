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  23 октября 2020
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Вся территория Польши переходит в красную зону из-за всплеска коронавируса

CentralAsia (CA) -  Вся территория Польши с 24 октября из-за коронавируса переходит в красную зону, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Wiadomosci.

Он отметил, что ситуация по коронавирусу в стране остается серьезной.

«Сегодня был зафиксирован очередной рекорд по зараженным. Число умерших также велико, и наши действия должны быть очень решительными», - сказал он.

С 24 октября в стране ученики 4-8 классов будут обучаться дистанционно. С 8:00 до 16:00 подростки смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. Заведения общественного питания будут закрыты для посетителей, но будут работать на вынос и для доставки, запрещается собираться в группы с участием более 5 человек, за исключением людей, проживающих вместе, а также встреч в профессиональных целях.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Польше зарегистрировано 228,3 тыс. случаев коронавируса, скончались 4172 человека.

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