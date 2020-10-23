В Ташкенте сотрудники ППС избили дубинками журналиста, обвинив его в наезде на инспектора

CentralAsia (UZ) - В ночь на 23 октября сотрудники патрульно-постовой службы избили дубинками корреспондента онлайн-издания Kun.uz Алишера Рузиохунова, обвинив его в наезде на человека. Об этом сообщает издание АССА.

«Я проезжал перекресток ночью 23 октября, — описывает ситуацию журналит. — При переходе перекрестка инспектор ГИБДД остановил другую машину. Авто остановилось на второй полосе дороги, рядом с машиной инспектора, стоящей на обочине дороги. Инспектор шел с третьей полосы дороги к водительской двери. Я видел движение и ситуацию на дороге и еле прошел между третьей и четвертой полосами. И рука инспектора коснулась правого крыла моей машины».

Рузиохунов оценивает ситуацию однозначно и пять раз просил инспектора оформить нарушение. Окружившие его шесть сотрудников ППС начали глумиться и утверждать, что он сбил человека. После звонков журналиста в Госинспекцию безопасности и дорожного движения, у него забрали телефон, и один из сотрудников продолжил разговор. В этот момент другой инспектор в маске со всей силы ударил дубинкой в живот.

Журналисту нанесли еще удар, после которого он скорчился от сильной боли. Инспекторы начали громко смеяться, посчитав это постановкой. По словам журналиста, кто-то произнес «он актёр, не трогайте его, сейчас придёт в себя». Через 10 минут отобравший смартфон инспектор сказал коллегам, что водитель журналист. И тогда все дружно стали просить прощения.

Боясь огласки, ГУВД Ташкента сообщило, что занялось изучением ситуации. Граждан, блогеров и журналистов попросили не вмешиваться в работу правоохранительных органов и не искажать ситуацию в соцсетях.

На избиение отреагировал руководитель Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, пообещав обратиться в МВД с просьбой провести служебное расследование. Он и выступивший на конференции ОБСЕ глава Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев тогда ничего не могли по существу сказать о десятках атаках на журналистов и блогеров с начала года.

На момент написания публикации со стороны редакции Kun.uz на случившееся реакции нет.