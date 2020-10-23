В Алматы ситуация с коронавирусом становится напряженной, - санврач

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в очередной раз обратился к горожанам. По его словам, эпидситуация в городе становится напряженной: уровень заболеваемости коронавирусом на текущей неделе превысил уровень первой недели в девять раз, сообщает Tengrinews.kz.

«За последние сутки зарегистрировано 44 случая коронавируса и пять случаев неуточненной пневмонии. Суточный прирост составил 0,3 процента, коэффициент заражения - 1,37. Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в девять раз. Ситуация в городе становится напряженной, и наблюдается возрастающий тренд заболеваемости», - сказал Бекшин.

В связи с этим главный санврач еще раз попросил алматинцев соблюдать правила карантина. По данным Бекшина, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на массовых мероприятиях (тои и поминки), в автобусах и на работе. Еще один способ распространения болезни - через членов семьи.

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