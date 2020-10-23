[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы ситуация с коронавирусом становится напряженной, - санврач

CentralAsia (KZ) -  Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в очередной раз обратился к горожанам. По его словам, эпидситуация в городе становится напряженной: уровень заболеваемости коронавирусом на текущей неделе превысил уровень первой недели в девять раз, сообщает Tengrinews.kz.

«За последние сутки зарегистрировано 44 случая коронавируса и пять случаев неуточненной пневмонии. Суточный прирост составил 0,3 процента, коэффициент заражения - 1,37. Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в девять раз. Ситуация в городе становится напряженной, и наблюдается возрастающий тренд заболеваемости», - сказал Бекшин.

В связи с этим главный санврач еще раз попросил алматинцев соблюдать правила карантина. По данным Бекшина, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на массовых мероприятиях (тои и поминки), в автобусах и на работе. Еще один способ распространения болезни - через членов семьи.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 108 человек
  • Насколько зимние перчатки будут защищать от коронавируса?
  • Дочь Гульнары Каримовой сообщила о плохом состоянии матери


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com