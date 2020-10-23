CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом было объявлено на брифинге в Ташкенте с участием сотрудницы штаба по борьбе с коронавирусом Наргизы Нуруллаевой.

«Сегодня в нашей стране есть случаи повторного заражения коронавирусом. Мы должны быть с научной точки зрения признать, что наблюдаются случаи повторного инфицирования», - отметила Нуруллаева.

Ранее в статье, опубликованной на днях в журнале Lancet, сообщалось, что 25-летний житель штата Невада (США) дважды переболел COVID-19 в апреле и июне этого года. Причем во второй раз заболевание протекало тяжелее. По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2. Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно - в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

По словам руководителя исследования, доктора Марка Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.