Лукашенко считает, что протесты в Минске спровоцировали рост заражений коронавирусом

// БЕЛТА

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рост суточного числа заражений коронавирусом в стране во многом связан с массовыми акциями, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщает БЕЛТА.



«Я еще думаю: если бы мы с этими протестунами по Минску по улицам не тягались, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. А в первую волну давал 25-30%. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске. Но справимся», - сказал он сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.



Он добавил, что, несмотря на это, ситуация в республике находится под контролем. «В Беларуси пока эта ситуация контролируемая. Но расслабляться ни в коем случае нельзя», - сказал он.