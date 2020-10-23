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  23 октября 2020
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Лукашенко считает, что протесты в Минске спровоцировали рост заражений коронавирусом
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рост суточного числа заражений коронавирусом в стране во многом связан с массовыми акциями, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я еще думаю: если бы мы с этими протестунами по Минску по улицам не тягались, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. А в первую волну давал 25-30%. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске. Но справимся», - сказал он сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.

Он добавил, что, несмотря на это, ситуация в республике находится под контролем. «В Беларуси пока эта ситуация контролируемая. Но расслабляться ни в коем случае нельзя», - сказал он.

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