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  23 октября 2020
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В школах Туркменистана начались каникулы

CentralAsia (TM) -  22 октября в школах Туркменистана начались осенние каникулы. Утром в этот же день в очередях за продуктами перед госмагазинами стало заметно больше детей, сообщают«Хроники Туркменистана».

Как отмечает издание, вместе с родителями у расположенного по улице Б.Аннанова магазина «Ялкым» в очереди за яйцами стояло много подростков.

Детей родители берут с собой в очередь в связи с ограничениями на продажу товаров одному человеку. Например, если одной матери продадут только 11 яиц (за 5 манатов), то на двоих с ребенком они смогут купить 22.

В связи с увеличением количества покупателей привезенная в магазин партия яиц закончилась через 15 минут после открытия магазина. Также быстро яйца закончились и в магазине «Бакалея №7» по проспекту Махтумкули и в магазине №32 в 6 микрорайоне.

Накануне ученикам объявили, что осенние каникулы продлятся до 30 октября.

Как ранее сообщало издание ХТ, кроме яиц в числе дефицитных продуктов, за которыми в Ашхабаде выстраиваются очереди у госмагазинов – сахар, растительное масло и окорочка.

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