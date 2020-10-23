Численность населения Узбекистана выросла почти до 34,4 млн человек

CentralAsia (UZ) - Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября текущего года увеличилась на 477,5 тыс. человек, или на 1,4 %. На сегодняшний день общее количество население республики составило 34 млн 382 тыс. человек, сообщает Госкомстат.



По данным ведомства, численность городского населения достигла 17,4 млн человек (50,6% от общей численности населения), сельского – 16,9 млн человек (49,4%).

В этом году было зарегистрировано 614,7 тыс. родившихся детей (живорожденные), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 24 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 0,5 промилле (за январь-сентябрь 2019 года – 23,5 промилле).

В разрезе регионов по состоянию на 1 октября наибольшая доля в общей численности населения республики наблюдается в Самаркандской – 11,4%, Ферганской – 11,1%, Кашкадарьинской – 9,7% и Андижанской – 9,2% областях.

По данным статистического ведомства, на 1 октября в республике 30,9% от общей численности составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,4% – в трудоспособном возрасте и 10,7% – старше трудоспособного возраста.