[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Численность населения Узбекистана выросла почти до 34,4 млн человек

CentralAsia (UZ) -  Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября текущего года увеличилась на 477,5 тыс. человек, или на 1,4 %. На сегодняшний день общее количество население республики составило 34 млн 382 тыс. человек, сообщает Госкомстат.

По данным ведомства, численность городского населения достигла 17,4 млн человек (50,6% от общей численности населения), сельского – 16,9 млн человек (49,4%).

В этом году было зарегистрировано 614,7 тыс. родившихся детей (живорожденные), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 24 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 0,5 промилле (за январь-сентябрь 2019 года – 23,5 промилле).

В разрезе регионов по состоянию на 1 октября наибольшая доля в общей численности населения республики наблюдается в Самаркандской – 11,4%, Ферганской – 11,1%, Кашкадарьинской – 9,7% и Андижанской – 9,2% областях.

По данным статистического ведомства, на 1 октября в республике 30,9% от общей численности составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,4% – в трудоспособном возрасте и 10,7% – старше трудоспособного возраста.

print
  • В онлайн-формате прошло заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ
  • Минэнерго Узбекистана пообещало решить претензии бастовавших рабочих завода
  • Инфекционист назвала три этапа развития коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com