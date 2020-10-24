Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 10,7 тысячам

- Таджикистан, общество
- 8:27, 24 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 58 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане с начала пандемии достигло 10 695 человек, из них выздоровели 9782 пациента, скончался 81 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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