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  24 октября 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 10,7 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 58 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане с начала пандемии достигло 10 695 человек, из них выздоровели 9782 пациента, скончался 81 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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