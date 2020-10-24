На утро 24 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 164 человек. Всего — 110 250

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 164 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 25;
- город Нур-Султан - 22;
- город Алматы - 20;
- Карагандинская область - 16;
- Павлодарская область - 16;
- Акмолинская область - 10;
- Алматинская область - 10;
- Западно-Казахстанская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 10;
- Атырауская область - 8;
- Костанайская область - 7;
- Туркестанская область - 5;
- Жамбылская область - 2;
- город Шымкент - 2;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 110 250 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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