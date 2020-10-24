На утро 24 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 164 человек. Всего — 110 250

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 164 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 25;



- город Нур-Султан - 22;



- город Алматы - 20;

- Карагандинская область - 16;

- Павлодарская область - 16;



- Акмолинская область - 10;



- Алматинская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 10;



- Атырауская область - 8;

- Костанайская область - 7;

- Туркестанская область - 5;



- Жамбылская область - 2;

- город Шымкент - 2;



- Мангистауская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 110 250 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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