Несколько ближайших месяцев из-за COVID станут чрезвычайно трудными для всего мира, - ВОЗ

- Азия и мир, общество
- 10:05, 24 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедром Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.
В ходе брифинга в Женеве он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире достигла крайне опасной траектории.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что во многих государствах фиксируется резкий подъем уровня инфицирования коронавирусом. По его словам, в дальнейшем подобное развитие событий может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.
Глава ВОЗ призвал лидеров стран направить все силы, чтобы не допустить подобного коллапса в системе здравоохранения, предотвратить рост смертности среди населения и закрытие школ.