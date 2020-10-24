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  24 октября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 73 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 105 566 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 181;

- Нур-Султан - 13 710;

- Атырауская область - 11 027;

- Карагандинская область - 9981;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4813;

- Северо-Казахстанская область - 4083;

- Жамбылская область - 4078;

- Павлодарская область - 3941;

- Туркестанская область - 3342;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3222;

- Костанайская область - 3172;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане
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