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  24 октября 2020
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Ученые рассказали, почему коронавирус так заразен

CentralAsia (CA) -  Объединенная группа исследователей из Мюнхенского и Хельсинкского университетов установила, что белок нейропилин-1, содержащийся в большом количестве в тканях носоглотки, способствует проникновению коронавируса в человеческий организм, пишет ВВС.

Виновник нынешней пандемии, коронавирус SARS-CoV-2, имеет близкого родственника - коронавирус SARS-CoV. Но вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, вызванная вирусом SARS-CoV, не имела таких драматических последствий.

Теперь ученые видят причину в том, что шипы коронавируса SARS-CoV-2 обладают уникальной способностью взаимодействовать с нейропилином-1.

Атипичная пневмония была менее заразна, потому что поражала легкие, а SARS-CoV-2 инфицирует носоглотку и, следовательно, чрезвычайно активно распространяется при разговоре, чихании и кашле.

Известно, что коронавирусы поражают клетки, взаимодействуя с белком ACE2. Теперь выяснилось, что SARS-CoV-2 имеет дополнительный второй ключ к организму.

Этим же, по мнению авторов исследования, объясняется частая потеря обоняния при COVID-19.

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