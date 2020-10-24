В Узбекистане зафиксировано 112 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:16, 24 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за ночь зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 64 923 человека.
Новые случаи выявлены в 9 регионах страны:
- 28 в Наманганской области;
- 17 в городе Ташкент;
- 15 в Андижанской области;
- 14 в Сырдарьинской области;
- 11 в Ташкентской области;
- 9 в Республике Каракалпакстан;
- 8 в Кашкадарьинской области;
- 6 человек в Хорезмской области;
- 4 в Бухарской области.