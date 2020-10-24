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  24 октября 2020
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В Узбекистане зафиксировано 112 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за ночь зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 64 923 человека.

Новые случаи выявлены в 9 регионах страны:

- 28 в Наманганской области;

- 17 в городе Ташкент;

- 15 в Андижанской области;

- 14 в Сырдарьинской области;

- 11 в Ташкентской области;

- 9 в Республике Каракалпакстан;

- 8 в Кашкадарьинской области;

- 6 человек в Хорезмской области;

- 4 в Бухарской области.

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