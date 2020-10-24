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  24 октября 2020
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Европа ужесточает карантин из-за всплеска коронавируса

CentralAsia (CA) -  В попытке сдержать распространение коронавируса власти европейских стран ужесточают защитные меры, сообщает Euronews.

Так, в Португалии одобрен закон об обязательном ношении масок на улице по меньшей мере на 70 дней. А через неделю будет введен запрет на проведение свадеб, крестин и других массовых семейных мероприятий. 2 ноября объявлено в стране днем национального траура по умершим от COVID-19. Сейчас ежедневный прирост заражений в Португалии составляет более 3 тысяч человек.

В итальянском регионе Кампания губернатор объявил о введении комендантского часа на выходные в связи с Хэллоуином. Кроме того в ближайшие две недели в этом южном регионе, включая Неаполь, будут закрыты школы, несмотря на то, что правительство страны не одобряет эти меры.

В Испании, где Минздрав признал неконтролируемое распространение коронавируса в некоторых районах, премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна примет все необходимые меры, чтобы сократить число случаев инфицирования до 25 на сто тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 348 заболевших на сто тысяч.

В Греции с сегодняшнего дня в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час, а ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, барах и ресторанах, но и в открытых общественных пространствах.

Рост числа заболевших наблюдается и в Швеции, отказавшейся от карантинных ограничений, однако власти продолжают настаивать на том, что принудительные методы — это не выход.

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