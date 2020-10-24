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  24 октября 2020
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Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Анджей Дуда
Анджей Дуда

CentralAsia (CA) -  У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

«Вчера президент Анджей Дуда проверялся на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Он в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», - написал Спихальский в Твиттере.

Анджей Дуда президент Польши с 6 августа 2015 года. А на президентских выборах в 2020 году был переизбран на пятилетний срок.

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