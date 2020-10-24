Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.



«Вчера президент Анджей Дуда проверялся на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Он в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», - написал Спихальский в Твиттере.





Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Анджей Дуда президент Польши с 6 августа 2015 года. А на президентских выборах в 2020 году был переизбран на пятилетний срок.