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  24 октября 2020
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 42 миллиона

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 42 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 24 октября в 189 странах и территорий мира зарегистрировано 42 212 003 случая заражения COVID-19, в то же время от вируса скончались 1 144 303 человека.

По количеству зараженных и скончавшихся все также лидируют США — 8,4 млн и 223, 9 тыс. соответственно. На втором месте по числу случаев заражения идет Индия — 7,8 млн, количество умерших составляет 117,9 тыс., на третьем месте Бразилия — 5,3 млн, по числу скончавшихся страна находится на втором месте, после США.

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