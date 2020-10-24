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  24 октября 2020
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В России число зараженных COVID-19 приблизилось к 1,5 млн

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрирован 16 521 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 255 (25,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 56,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 564 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 344 498 человек.

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