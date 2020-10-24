За сутки в России от коронавируса скончались почти 300 человек

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 296 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 63 и Санкт-Петербурге – 37.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 25 821 человека. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у 1 497 167 человек, из них выздоровели — 1 130 818, под медицинским наблюдением остаются 344 498 пациентов.