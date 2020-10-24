Газовый кратер в Туркменистане и лес самоубийц в Японии. Топ-10 самых жутких мест в мире (фото)

Лес Аокигахара в Японии // Twitter

CentralAsia (CA) - Как бы вы хотели противостоять своим страхам? Или испытать свою храбрость? В мире есть места, где можно увидеть самые жуткие пейзажи, но, несмотря на это, они довольно интересны для некоторых туристов.

Турецкое издание Milliyet представляет топ-10 самых жутких мест в мире:

1. Вуду-рынок в Ломо, Того





​Этот, пожалуй, самый интересный в мире рынок находится в Того, в Западной Африке, и особенно востребован среди любителей магии. Здесь продаются черепа таких обитающих в регионе животных, как крокодилы, рептилии, обезьяны, змеи.

2. Музей оккультизма в штате Коннектикут





​В этом необычном музее в Америке экспонируются предметы, которые в свое время использовались в оккультных практиках, магические зеркала и зловещие куклы. В коллекцию, которая собиралась десятки лет, входит знаменитая кукла Аннабель.

3. Газовый кратер Дарваза в Туркменистане





​Газовый кратер Дарваза в Туркменистане также называют «Вратами ада» из-за его сходства с изображениями преисподней. Своим устрашающим видом кратер обязан пожару, возникшему вследствие взрыва природного газа, произошедшего много лет назад. Вот уже полвека пожар не потухает.

4. Остров кукол в Мексике





​У этого острова в Мексике есть уникальная особенность. Чтобы отпугивать злых духов, мексиканец по имени Хулиан Сантана Барреро развесил по всему острову сломанные и изуродованные детские куклы.

5. Санаторий Белиц-Хайльштеттен в Германии





​Этот санаторий в Берлине много лет принимал пациентов, боровшихся с самыми беспощадными болезнями. Здесь также в течение некоторого времени лечился Адольф Гитлер после ранения во время Первой мировой войны.

6. Музей пыток в Нидерландах





​В этом месте представлены самые страшные орудия пыток, использовавшиеся людьми на протяжении всей истории. В числе экспонатов музея — стул инквизиции и череподробитель.

7. Лес Аокигахара в Японии





​Этот лес у подножия горы Фудзияма в Японии даже служит основой для фильмов ужасов. Каждый год сотни человек здесь сводят счеты с жизнью. Большинство из тех, кто отклоняется от официально проложенных властями маршрутов, пропадают без вести.

Многие верят, что в лесу, где широко распространены случаи самоубийств и исчезновения людей, обитают демоны и духи. Эксперты же считают, что атмосфера этого региона подавляет психику людей, а кого-то доводит и до сумасшествия.

8. Костел Всех Святых в Седлеце, Чехия





​Это место, где хранятся кости 70 тысяч человек, которые жили в этом регионе. Церковь, где некоторые человеческие кости также используются для отделки интерьера, особенно пугает иностранных туристов.

9. Катакомбы, Париж





​Катакомбы в центре французской столицы служат домом для сотен тысяч человеческих скелетов, которые были свезены сюда, на место бывших каменоломен, после закрытия кладбищ в городе. Сегодня это музей.

10. Копченые мумии, Папуа — Новая Гвинея





​Племя анга несколько иначе отдает дань уважения умершим. Представители племени не хоронят своих родственников в земле, а мумифицируют тела при помощи техники копчения. Они создают захоронения недалеко от деревень и в дальнейшем часто посещают их. Для племени анга этот метод является формой проявления уважения к усопшим.