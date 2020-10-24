В США зафиксирован очередной рекорд по числу новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В США за последние сутки зафиксировано более 83,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем в стране, скончались более 900 человек.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован вчера — 71,6 тыс. и 856 соответственно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирус в США выявили у 8,5 млн человек. Более 223,9 тыс. умерли, выздоровели более 3,3 миллиона пациентов.