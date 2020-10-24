В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 65 тысяч

CentralAsia (UZ) - К вечеру в Узбекистане зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 65 012 человек.



Новые случаи зафиксированы в 3 регионах страны:



- 69 человек в городе Ташкент;



- 11 человек в Джизакской области;



- 9 человек в Ферганской области.



Также в 11 регионах страны еще 214 пациентов вылечились от коронавируса, таким образом, общее число выздоровевших достигло 62 247 человек.