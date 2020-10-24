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  24 октября 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 65 тысяч

CentralAsia (UZ) -  К вечеру в Узбекистане зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 65 012 человек.

Новые случаи зафиксированы в 3 регионах страны:

- 69 человек в городе Ташкент;

- 11 человек в Джизакской области;

- 9 человек в Ферганской области.

Также в 11 регионах страны еще 214 пациентов вылечились от коронавируса, таким образом, общее число выздоровевших достигло 62 247 человек.

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