В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 65 тысяч

- Узбекистан, общество
- 19:16, 24 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - К вечеру в Узбекистане зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 65 012 человек.
Новые случаи зафиксированы в 3 регионах страны:
- 69 человек в городе Ташкент;
- 11 человек в Джизакской области;
- 9 человек в Ферганской области.
Также в 11 регионах страны еще 214 пациентов вылечились от коронавируса, таким образом, общее число выздоровевших достигло 62 247 человек.