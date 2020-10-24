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  24 октября 2020
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Глава МИД Таджикистана провел онлайн-встречу с заместителем генсека ООН

CentralAsia (TJ) -  Состоялась виртуальная встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем Генерального секретаря ООН, Главой Управления ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT) Владимиром Воронковым.

Как сообщили в МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также организации совместных мероприятий в рамках «Душанбинского процесса» по борьбе с терроризмом и его финансированием.

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