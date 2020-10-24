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  24 октября 2020
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Умер принц Брунея Хаджи Абдул Азим

CentralAsia (CA) -  Умер принц Брунея Хаджи Абдул Азим. 38-летний наследник был четвертым в очереди на трон. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Принц Азим — второй сын султана Хассанала Болкиаха, он родился в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года. Причина его смерти не уточняется.

Отмечается, что в стране в связи с кончиной принца спустят национальные флаги. 24 октября в султанате начинается семидневный траур.

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