В Кабуле произошел мощный взрыв

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CentralAsia (CA) - В городе Кабул, столице Афганистана произошел мощный взрыв с многочисленными жертвами произошел, сообщает турецкое агентство Анадолу.



Взрыв произошел в столичном районе Дашт-э-Барчи, где в основном проживает шиитское меньшинство хазарейцев.



По словам очевидцев, инцидент произошел в частном академическом институте Kawsar-e-Danish.



Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило факт взрыва и заявило, что подробности будут сообщены после первоначального расследования.