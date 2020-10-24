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  24 октября 2020
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В Кабуле произошел мощный взрыв
// Vedomosti-ua.com

CentralAsia (CA) -  В городе Кабул, столице Афганистана произошел мощный взрыв с многочисленными жертвами произошел, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Взрыв произошел в столичном районе Дашт-э-Барчи, где в основном проживает шиитское меньшинство хазарейцев.

По словам очевидцев, инцидент произошел в частном академическом институте Kawsar-e-Danish.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило факт взрыва и заявило, что подробности будут сообщены после первоначального расследования.

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