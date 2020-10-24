Российский эксперт оценил возможное расширение авиабазы РФ в Канте

CentralAsia (CA) - Возможное расширение российской авиабазы «Кант» в Кыргызстане будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев заявил в интервью агентству, что Кыргызстан готов рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если поступит такое предложение от Москвы или ОДКБ.



«События в Карабахе показывают, что боевики могут проникнуть на территорию СНГ. К тому же в Кыргызстане очень нестабильная политическая ситуация, в которой должны быть гарантии сохранения государственности – сегодня никто, кроме Москвы, не может её гарантировать Бишкеку. Да, Кант – это авиабаза, но и там есть войска и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы — это серьезный фактор обеспечения стабильности», - заявил Сивков.



Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.