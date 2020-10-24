В МИД Казахстана прокомментировали реакцию граждан на выход фильма «Борат 2»

CentralAsia (KZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на обращения казахстанцев из-за выхода фильма «Борат 2».



В МИД заявили, что фильм «Борат 2» — это коммерческий проект. Авторы фильма провоцируют официальный протест властей РК, что станет лучшей рекламой фильму.

«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма.



Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», - заявили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в Австралии установили большую статую Бората и провели флешмоб с флагами Казахстана. «Парад двойников Бората» прошел на самом известном пляже страны Бондай Бич в Сиднее. 40 мужчин, одетые в парики Бората, провели импровизированный сеанс йоги. Недалеко от пляжа также установили шестиметровую статую Бората. Большую статую специально транспортировали на место с помощью вертолета.



23 октября перед зданием Генерального консульства США собрались недовольные алматинцы с призывом отменить показ фильма.



«Борат 2» — это продолжение фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Режиссером является Ларри Чарльз. В главной роли английский комик Саша Барон Коэн, который также является соавтором сценария и одним из продюсеров фильма.

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