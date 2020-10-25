Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10,7 тысяч

- Таджикистан, общество
- 8:40, 25 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 54 человека были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Общее количество инфицированных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 736 человек, из них выздоровели 9836 пациентов, скончался 81 человек, передает портал.
Коронавирус в Таджикистане
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