Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10,7 тысяч

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 54 человека были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество инфицированных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 736 человек, из них выздоровели 9836 пациентов, скончался 81 человек, передает портал.

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