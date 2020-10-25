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  25 октября 2020
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На утро 25 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 152 человек. Всего — 110 402

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 152 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 27;

- город Алматы - 20;

- город Нур-Султан - 15;

- Павлодарская область - 13;

- Акмолинская область - 12;

- Алматинская область - 12;

- Карагандинская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Западно-Казахстанская область - 8;

- Костанайская область - 6;

- Мангистауская область - 6;

- Атырауская область - 5;

- Жамбылская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Актюбинская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 110 402 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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