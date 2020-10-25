В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 52 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 52 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 618 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 181;

- Нур-Султан - 13 710;

- Атырауская область - 11 030;

- Карагандинская область - 9996;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4813;

- Северо-Казахстанская область - 4106;

- Жамбылская область - 4078;

- Павлодарская область - 3946;

- Туркестанская область - 3347;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3223;

- Костанайская область - 3172;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

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