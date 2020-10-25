В Узбекистане коронавирус выявлен у 98 человек

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 25 октября в Узбекистане зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 65 200 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в 9 регионах страны:

- 19 в Наманганской области;- 17 в городе Ташкент;- 13 в Андижанской области;- 13 в Сырдарьинской области;- 10 в Кашкадарьинской области;- 9 в Джизакской области;- 8 в Республике Каракалпакстан;- 5 в Навоийской области;- 4 в Ташкентской области.