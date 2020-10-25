В Узбекистане коронавирус выявлен у 98 человек

- Узбекистан, общество
- 11:34, 25 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 25 октября в Узбекистане зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 65 200 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в 9 регионах страны:- 19 в Наманганской области;
- 17 в городе Ташкент;
- 13 в Андижанской области;
- 13 в Сырдарьинской области;
- 10 в Кашкадарьинской области;
- 9 в Джизакской области;
- 8 в Республике Каракалпакстан;
- 5 в Навоийской области;
- 4 в Ташкентской области.