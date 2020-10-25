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  25 октября 2020
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В Узбекистане коронавирус выявлен у 98 человек

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 25 октября в Узбекистане зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 65 200 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в 9 регионах страны:

- 19 в Наманганской области;

- 17 в городе Ташкент;

- 13 в Андижанской области;

- 13 в Сырдарьинской области;

- 10 в Кашкадарьинской области;

- 9 в Джизакской области;

- 8 в Республике Каракалпакстан;

- 5 в Навоийской области;

- 4 в Ташкентской области.
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