Срок «народного ультиматума» Тихановской истекает сегодня. Что дальше будет в Беларуси?

CentralAsia (CA) - Срок «народного ультиматума», предъявленного белорусской власти Светланой Тихановской, истекает сегодня, 25 октября, 13 октября Тихановская потребовала от Александра Лукашенко не позднее этой даты объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае «вся страна мирно выйдет на улицы, и 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупредила Тихановская.

Немецкая телерадиокомпанияDeutsche Welle поговорила с редактором онлайн-издания Belarus-Analysen в Университете Бремена Ольгой Дрындовой о возможных сценариях развития ситуации в Беларуси после истечения срока ультиматума.

- Ольга, как вы думаете, зачем Светлана Тихановская выдвигала этот ультиматум? Ведь изложенные в нем требования — например, уход Александра Лукашенко с поста президента — кажутся не совсем реалистичными?

Ольга Дрындова: Думаю, выдвижение ультиматума было связано с несколькими факторами. Мы видим, что после двух месяцев протестов ситуация зашла в тупик. С одной стороны, власти никак не могут остановить протесты, даже используя беспрецедентные репрессии. С другой стороны, белорусы, конечно же, устают от протестов, ведь они никогда раньше не участвовали в такой масштабной акции.

Кроме того, динамика может потеряться и с наступлением темного и холодного времени года. А такие резкие высказывания, как те, что содержатся в ультиматуме Тихановской, повышают интерес людей к протестам. С другой стороны, ультиматум мог стать реакцией команды Тихановской на специфический визит Лукашенко в СИЗО КГБ. Возможно, в этом визите увидели его слабость и решили еще больше надавить.

- О каких сценариях развития событий после 25 октября можно говорить?

— Очень сложно говорить о каких-то сценариях. Шансы, что Лукашенко как-то отреагирует на этот ультиматум, сводятся почти к нулю. Думаю, после 25 октября мы все-таки увидим какие-то попытки бастовать — возможно, на отдельных предприятиях или в отдельных цехах. Но нельзя быть уверенным в том, что эта акция примет какой-то всеобщий, национальный характер.

При этом важно понимать, что у белорусов есть и другие формы протеста. Вот уже два месяца мы получаем сообщения о том, что они участвуют в так называемой итальянской забастовке, то есть работают медленно или только по правилам. Плюс люди долго не платят за коммунальные услуги, чтобы у местного бюджета было меньше денег, или не покупают продукцию предприятий, бизнес которых связан с Лукашенко. Думаю, что все эти формы протеста сохранятся независимо от результата ультиматума Тихановской.

- То есть, 25 октября не станет поворотным пунктом?

— Поворотным пунктом этот день мог бы стать, если бы сотрудники половины предприятий страны действительно не вышли на работу. Но мне кажется, белорусов сильно напугали.

- Насколько сильно влияние Тихановской, которая сейчас находится в Европе, на людей в Беларуси?

— С одной стороны, она — символ протеста, свободы и демократических выборов, и белорусам приятно осознавать, что ее принимает канцлер Меркель. В прошлом оппозиционные политики не были удостоены такой чести. Но, с другой стороны, у Тихановской нет всеобщего влияния. Ее штаб не руководит протестами. Что касается Координационного совета, то результаты недавнего опроса исследовательского центра Chatham House говорят о том, что люди на улице только частично считают, что он представляет их интересы.