Названы три главных двигателя пандемии коронавируса

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CentralAsia (CA) - Из-за быстрого темпа распространения коронавируса во всем мире все громче звучат призывы к принятию мер. Но что подстегивает пандемию? Исследователи видят три двигателя передачи инфекции, которые, по их мнению, могут стать отправной точкой для мер по сдерживанию болезни, пишет известная немецкая газета Die Welt.

В журнале Science команда исследователей под руководством эпидемиолога Элизабет Ли из Высшей школы здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе говорит, что большая часть заражений Sars-CoV-2 предположительно приходится на домохозяйства. Авторы ссылаются на несколько исследований, согласно которым от 46 до 66% заражений произошли в семьях. В крупном исследовании из Южной Кореи на основе анализа более 59 тыс. случаев был сделан вывод о том, что опасность заражения в домохозяйстве в шесть раз превышает опасность заражения при других тесных контактах.

Авторы указывают, что это перекликается с тем фактом, что контакты внутри домохозяйств являются главной причиной передачи и других вирусных инфекций дыхательных путей. Аналогично высокий риск заражения представляют также различные учреждения, в которых люди тесно контактируют друг с другом, например, тюрьмы, общежития, медицинские учреждения.

Тем не менее, считают исследлователи, вирус заносится в домохозяйства извне. В таких ситуациях заражение зависит от сложного взаимодействия различных факторов. Важную роль играют ситуации так называемого «суперраспространени», то есть когда на одном мероприятии один инфицированный человек заражает многих, при этом порой не имея симптомов. В прошлом примерами таких ситуаций были репетиции хора, церковные службы, свадьбы, а также работа мясоперерабатывающих предприятий. При этом малое число людей провоцирует очень большое количество заражений. Ученые ссылаются на исследования, согласно которым около 10% случаев приводили к 80% заражений.

Третьим двигателем пандемии является, по мнению ученых, межрегиональное и международное распространение вируса в связи с передвижением людей. То, что ограничения передвижения работают, показали строгие правила в Китае, благодаря которым удалось сдержать распространение вируса внутри страны.

Но, ученые подчеркивают, что остается еще много вопросов без ответа: Относительный риск передачи вируса в различных общественных местах, например, в ресторанах или магазинах розничной торговли, по-прежнему неясен, как и эффект мер по сдерживанию вируса в этих местах, заключили авторы.