В России число зараженных коронавирусом превысило 1,5 млн

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 16 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 456 (26,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 513 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 57,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 550 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 348 791 человек.